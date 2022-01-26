Как следствие погибла пассажирка этого мужчины. На место сразу вызвали спасателей. Также прибыли правоохранители, которые выясняли обстоятельства трагедии.

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Сразу отправили на экспертизу

Авария произошла на автодороге Спасское – Вилково ночью 25 января. В ГСЧС Одесской области отметили, что вызов им поступил в 4:45. Спасатели были нужны, чтобы вытащить опрокинутый автомобиль.

Сожительнице водителя, которая погибла, было 27 лет. А вот сам водитель отделался лишь незначительными травмами.

То, что он сел за руль автомобиля пьяным, уже подтвердила экспертиза. Мужчину немедленно задержали и вскоре должны избрать меру пресечения.

Что грозит за такой поступок

Мужчине уже объявили подозрение. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло смерть потерпевшего. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Несколько жестких ДТП недавно

Также под утро 25 января неподалеку от поселка Глеваха на трассе Одесса – Киев произошла другая серьезная авария. Там водитель Toyota Camry не справился с управлением и перевернул машину. К счастью, никто не погиб, однако были пострадавшие.

На Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошла ошеломительная авария. Там днем 24 января водитель легковушки Peugeot 607 на большой скорости протаранил два дерева. Хоть автомобиль был ужасно поврежден, водитель выжил.

А утром 21 января произошло жесткое столкновение легковушки и фуры возле села Погорелое на Харьковщине. Легковой автомобиль смяло полностью. Как следствие, сразу погиб его водитель. Чтобы достать тело, понадобились спасатели.

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