К правоохранителям относительно аварии обратились в 16:34. Это произошло возле села Коротыч в Люботинском районе. На дороге 1 человек, а также 3 человека сильно пострадали. Впоследствии местные телеграммы сообщили, что в результате столкновения водителю кроссовера оторвало руку и голову.

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Водитель не справился с управлением

Пока неизвестно, в каком состоянии пострадавшие. Правоохранители отметили лишь, что у них травмы разной степени тяжести. На место ДТП сразу направили следователей, которые начали устанавливать обстоятельства.



Грузовик, в который влетел автомобиль / Фото Нацполиции

Телеграмм "Ху***й Харьков" сообщил, что столкновение произошло, потому что водитель внедорожника не справился с управлением. Он столкнулся с фурой и бетонным ограждением. Какова была его скорость – пока неизвестно.

На записях заметно, что у внедорожника не просто разбит кузов, но и вообще оторвана крыша. Очевидцы отмечали, что части тела погибшего были разбросаны по трассе.

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Такое же событие накануне

На трассе Одесса – Киев 24 января произошло крайне жуткое ДТП. Неподалеку от поселка городского типа Калиновка легковушка на бешеной скорости врезалась в грузовик, который стоял на обочине.

Как следствие автомобиль практически полностью смялся. В нем внутри в этот момент были 4 человека. Впоследствии очевидцы констатировали, что у пострадавших практически не было шанса выжить.

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