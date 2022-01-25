До правоохоронців щодо аварії звернулися о 16:34. Це сталося біля села Коротич у Люботинському районі. На дорозі 1 людина, а також 3 особи сильно постраждали. Згодом місцеві телеграми повідомили, що внаслідок зіткнення водію кросовера відірвало руку та голову.

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Водій не впорався з кермуванням

Наразі невідомо, в якому стані потерпілі. Правоохоронці зазначили лише, що в них – травми різного ступеню важкості. На місце ДТП одразу направили слідчих, які почали встановлювати обставини.



Вантажівка, в яку влетів автомобіль / Фото Нацполіції

Телеграм "Ху***й Харьков" повідомив, що зіткнення відбулося, бо водій позашляховика не впорався з керуванням. Він зіткнувся з фурою та бетонною огорожею. Яка була його швидкість – наразі невідомо.

На записах помітно, що в позашляховика не просто потрощений кузов, а й взагалі відірваний дах. Очевидці зазначали, що частини тіла загиблого було розкидано по трасі.

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Така ж подія напередодні

На трасі Одеса – Київ 24 січня сталася вкрай моторошна ДТП. Неподалік від селища міського типу Калинівка легковик на шаленій швидкості врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

Як наслідок автомобіль практично повністю зім'явся. У ньому всередині в цей момент були 4 людини. Згодом очевидці констатували, що в потерпілих практично не було шансу вижити.

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