На Одещині водій Lexus на смерть збив літнього пішохода

Надзвичайна подія сталася на трасі неподалік від села Кошари в Одеській області ввечері 16 грудня. 29-річний харків'янин на чималій швидкості збив пенсіонера, який перебігав дорогу.

Внаслідок ДТП 69-річний чоловік загинув на місці події. Водій викликав поліцію та швидку. Однак медикам залишилося лише констатувати загибель пішохода.

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За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження.

Перебігав дорогу у забороненому місці



Ділянка, на якій сталася аварія, була неосвітленою / Фото поліції Одеської області

Поліцейські встановили, що ДТП спричинив 69-річний мешканець Южного, який перетинав трасу у невстановленому для цього місці.

Порушення правил дорожнього руху, темна пора доби, відсутність світла на трасі та чимала дозволена на цій ділянці дороги швидкість призвели до трагедії.

Слідчі перевірили власника Lexus на наявність алкоголю в крові. Він був тверезим.

Правоохоронці призначили низку експертиз по справі. Вони перевірятимуть, чи міг харків'янин уникнути аварії. Якщо провину водія визнають у суді, йому загрожує від 3 до 8 років обмеження волі з позбавленням прав на 3 роки після звільнення.

Втім, цілком ймовірно, що винуватцем ДТП визнають самого загиблого.

Останні аварії зі збиттям пішоходів в Україні

У ніч проти 17 грудня на виїзді з Києва загинули двоє чоловіків. Вони перебігали Житомирську трасу у недозволеному для цього місці та потрапили під колеса вантажівок. Внаслідок зіткнення обох порушників відкинуло у різні боки дороги. Вони загинули миттєво.

Ще одна аналогічна ДТП сталася вранці 17 грудня у Києві біля станції метро "Шулявська". Дівчина намагалася перебігти вулицю Олександра Довженка, однак потрапила під колеса Subaru. Вона отримала серйозні травми та впала у кому.