На Одещині у жахливій аварії з перекиданням постраждала 4-річна дівчинка

Серйозна ДТП сталася на трасі Одеса – Київ ввечері 3 січня. Водій легковика Volkswagen не впорався з керуванням та протаранив відбійник, після чого машина кілька разів перекинулася.

На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Внаслідок аварії постраждали 39-річний власник автівки, його 37-річна дружина та 4-річна донька.

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Травмованих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Від машини залишився лише брухт

За даними слідчих, аварія сталася близько 21:00 ввечері 3 січня біля селища Радісне на Одещині.

Водій Volkswagen, як кажуть правоохоронці, не дотримувався безпечної швидкості та не впорався з керуванням, через що легковик спрямував у відбійник.

Внаслідок удару некерований легковик кілька разів перекинувся та влетів у відбійник на іншій стороні дороги.

Очевидці інциденту викликали швидку, екіпаж якої надав потерпілим першу допомогу. Травмовану родину госпіталізували до медичного закладу.

За фактом скоєння ДТП з потерпілими слідчі, відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували подію правоохоронці як порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень.

Максимальна санкція за цією статтею – до 7 років позбавлення волі.

Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.

Ще одна ДТП з перекиданням

Ввечері 3 січня у Києві на Набережному шосе водій Honda "пограв у шашки" та на чималій швидкості зачепив іншу автівку. Від удару машина відлетіла у відбійник та перекинулася. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.