В Одесі авто жорстко знесло 11-річного школяра на велосипеді: який стан потерпілого
Джерело:Поліція Одещини
На вулиці Успенська в Одесі трапилася жорстка аварія. Там легковик із літнім чоловіком за кермом зніс 11-річного хлопчика на велосипеді.
Згодом школяра госпіталізували з численними травмами. Це трапилося 6 листопада й правоохоронці одразу почали встановлювати обставини.
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Виїжджав із двору будинку
Слідчі встановили, що за кермом автомобіля Toyota був 73-річний чоловік. Він у момент зіткнення якраз виїжджав із двору багатоповерхівки.
Телеграм УСІ повідомив, що в школяра було одразу кілька серйозних травм. Що в нього діагностували:
- черепно-мозкова травма;
- струс головного мозку;
- закритий перелом передпліччя.
Інша жорстка аварія нещодавно
У Ніжині 4 грудня сміттєвоз збив 6-річну дівчинку. Вона одразу померла від отриманих травм. Туди одразу ж прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.
Дитину поховали через 2 дні. Журналістам розповіли, що загибель дівчинки була жахливою. Мовляв, очевидці чули пронизливий крик, який різко затих.