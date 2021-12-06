Мама з донькою йшли викидати сміття до контейнера, коли під'їхала машина комунальників. Водій побачив порожні сміттєві баки, він одразу почав здавати назад, фактично у спину людям. Дитина опинилася під колесами.

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Був нелюдський крик

Вітчим загиблої розповів, що водій переїхав дівчинку задніми колесами. Він зупинився, коли матір вибігла навколо. У цей момент дитина вже опинилась під передніми колесами автівки. Очевидці зазначили, що на місці трагедії було багато крові та стояв нелюдський крик.

До слова, до баків, що стоять на узбіччі проїжджої частини, сміття виносять із двох будинків. Тож люди не розуміють, чому водій вирішив здати назад.

Водія затримали

Правоохоронці вже затримали 53-річного водія сміттєвоза. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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