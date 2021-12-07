Мама с дочерью шли выбрасывать мусор в контейнер, когда подъехала машина коммунальщиков. Водитель увидел пустые мусорные баки, он сразу начал сдавать назад, фактически в спину людям. Ребенок оказался под колесами.

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Был нечеловеческий крик

Отчим погибшей рассказал, что водитель переехал девочку задними колесами. Он остановился, когда мать выбежала. В этот момент ребенок уже оказался под передними колесами машины. Очевидцы отметили, что на месте трагедии было много крови и стоял нечеловеческий крик.

К слову, к бакам, стоящим на обочине проезжей части, мусор выносят из двух домов. Так что люди не понимают, почему водитель решил сдать назад.

Водителя задержали

Правоохранители уже задержали 53-летнего водителя мусоровоза. Если его вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Похожая авария в Кривом Роге

В Долгинцевском районе Кривого Рога в мае 2021 года маленькую девочку на велосипеде сбил мусоровоз. Впоследствии ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель начал тормозить сразу, когда увидел ребенка. Благодаря этому она не попала под колеса грузовика, а только столкнулась с его корпусом.