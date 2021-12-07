Згодом школяра госпіталізували з численними травмами. Це трапилося 6 листопада й правоохоронці одразу почали встановлювати обставини.

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Виїжджав із двору будинку

Слідчі встановили, що за кермом автомобіля Toyota був 73-річний чоловік. Він у момент зіткнення якраз виїжджав із двору багатоповерхівки.

Телеграм УСІ повідомив, що в школяра було одразу кілька серйозних травм. Що в нього діагностували:

черепно-мозкова травма;

струс головного мозку;

закритий перелом передпліччя.

Інша жорстка аварія нещодавно

У Ніжині 4 грудня сміттєвоз збив 6-річну дівчинку. Вона одразу померла від отриманих травм. Туди одразу ж прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Дитину поховали через 2 дні. Журналістам розповіли, що загибель дівчинки була жахливою. Мовляв, очевидці чули пронизливий крик, який різко затих.