Впоследствии школьника госпитализировали с многочисленными травмами. Это произошло 6 ноября и правоохранители сразу начали устанавливать обстоятельства.

Заметьте Сбил ребенка и убежал: правоохранители задержали польского дальнобойщика аж на Волыни

Выезжал со двора дома

Следователи установили, что за рулем автомобиля Toyota был 73-летний мужчина. Он в момент столкновения выезжал со двора многоэтажки.

Телеграм УСІ сообщил, что у школьника было сразу несколько серьезных травм. У него диагностировали:

черепно-мозговую травму;

сотрясение головного мозга;

закрытый перелом предплечья.

Другая жесткая авария недавно

В Нежине 4 декабря мусоровоз сбил 6-летнюю девочку. Она сразу умерла от полученных травм. Туда сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Ребенка похоронили через 2 дня. Журналистам рассказали, что гибель девочки была ужасной. Якобы очевидцы слышали пронзительный крик, который резко затих.