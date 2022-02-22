В Одесі віряни різних конфесій помолилися за мир: зворушливе відео

За мир в України в Одесі помолилися представники різних релігійних конфесій. На тлі російської загрози всі вони попросили Бога захистити нашу країну та її населення.

22 лютого оприлюднили відео, де показали момент звернення вірян до Господа. Його зняв один із одеських телеканалів.

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Хто молився за мир в Україні

Першим на записі показали протоієрея Собору Різдва Христового ПЦУ отця Андрія. Цей храм розташований в Одесі на вулиці Пастера, 5. Отець зачитав Молитву за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир.

Другим у кадрі з'явився заступник головного рабина Одеси та Півдня України рабин Менахем-Мендл Вольф. Він зачитав Псалом 120 із Книги Псалмів.

А звершувалося це відео зверненням імама мечеті при Арабському культурному центрі в Одесі Кастіро Шафіка. Він попросив Алаха зберегти Україну, її народ і її землю.

Одеські віряни помолилися за мир України: дивіться відео

Інше єднання в молитві

Збройні сили України готові протистояти будь-якій агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

У Софійському соборі в Києві 16 лютого провели спільний молебень глав усіх українських церков. Вони попросили Бога зберегти мир в Україні.

Провести молебень запропонували у Кабміні. Із цим звернулися до Ради церков, де одразу погодилися. Звернення до Всевишнього про захист транслювали онлайн.

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