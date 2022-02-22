22 февраля обнародовали видео, где показали момент обращения верующих к Господу. Его снял один из одесских телеканалов.

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Кто молился за мир в Украине

Первым на записи показали протоиерея Собора Рождества Христова ПЦУ отца Андрея. Этот храм расположен в Одессе по улице Пастера, 5. Отец зачитал Молитву за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.

Вторым в кадре явился заместитель главного раввина Одессы и Юга Украины раввин Менахем-Мендл Вольф. Он зачитал Псалом 120 из Книги Псалмов.

А завершалось это видео обращением имама мечети при Арабском культурном центре в Одессе Кастиро Шафика. Он попросил Аллаха сохранить Украину, ее народ и землю.

Одесские верующие помолились за мир Украины: смотрите видео

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять любой агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Другое единение в молитве

В Софийском соборе в Киеве 16 февраля провели общий молебен глав всех украинских церквей. Они попросили Бога сохранить мир в Украине.

Провести молебен было предложено в Кабмине. С этим обратились в Совет церквей, где сразу согласились. Обращение ко Всевышнему о защите транслировали онлайн.

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