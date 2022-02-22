22 февраля обнародовали видео, где показали момент обращения верующих к Господу. Его снял один из одесских телеканалов.
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Кто молился за мир в Украине
Первым на записи показали протоиерея Собора Рождества Христова ПЦУ отца Андрея. Этот храм расположен в Одессе по улице Пастера, 5. Отец зачитал Молитву за Украину, за наших воинов, за победу правды и справедливый мир.
Вторым в кадре явился заместитель главного раввина Одессы и Юга Украины раввин Менахем-Мендл Вольф. Он зачитал Псалом 120 из Книги Псалмов.
А завершалось это видео обращением имама мечети при Арабском культурном центре в Одессе Кастиро Шафика. Он попросил Аллаха сохранить Украину, ее народ и землю.
Одесские верующие помолились за мир Украины: смотрите видео
Другое единение в молитве
В Софийском соборе в Киеве 16 февраля провели общий молебен глав всех украинских церквей. Они попросили Бога сохранить мир в Украине.
Провести молебен было предложено в Кабмине. С этим обратились в Совет церквей, где сразу согласились. Обращение ко Всевышнему о защите транслировали онлайн.
Ранее Папа Франциск провел молитву за мир в Украине: смотрите видео