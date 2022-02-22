22 лютого оприлюднили відео, де показали момент звернення вірян до Господа. Його зняв один із одеських телеканалів.
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Хто молився за мир в Україні
Першим на записі показали протоієрея Собору Різдва Христового ПЦУ отця Андрія. Цей храм розташований в Одесі на вулиці Пастера, 5. Отець зачитав Молитву за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир.
Другим у кадрі з'явився заступник головного рабина Одеси та Півдня України рабин Менахем-Мендл Вольф. Він зачитав Псалом 120 із Книги Псалмів.
А звершувалося це відео зверненням імама мечеті при Арабському культурному центрі в Одесі Кастіро Шафіка. Він попросив Алаха зберегти Україну, її народ і її землю.
Одеські віряни помолилися за мир України: дивіться відео
Інше єднання в молитві
У Софійському соборі в Києві 16 лютого провели спільний молебень глав усіх українських церков. Вони попросили Бога зберегти мир в Україні.
Провести молебень запропонували у Кабміні. Із цим звернулися до Ради церков, де одразу погодилися. Звернення до Всевишнього про захист транслювали онлайн.
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