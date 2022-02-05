В Одесі розпочалися навчання з цивільної оборони для населення: потужні фото й відео

5 лютого 2022 , 16:37
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Джерело:

телеграм "ХО"

На території Одеси стартували навчання з цивільної оборони для населення. Інструктори з бойовим досвідом показують людям, як поводитися зі зброєю, а також навчають тактики захисту.

У мережі зазначають, що тренування в Одесі для охочих проводять представники патріотичних організацій міста.

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В Одесі людей навчають цивільної оборони

На 412-ій батареї інструктори з бойовим досвідом показують місцевому населенню, як поводитися зі зброєю. Вони також розповідають, яка тактика допоможе захистити себе та свою сім'ю у випадку повномасштабного вторгнення Росії.

Інструктори наголошують, що невідомо, чи нападе Москва і коли це може статися. Однак люди повинні бути готові до всього. Зокрема, варто вдосконалювати свої військові навички. Адже це може допомогти зупинити державу-агресорку.

Одесити вчаться давати відсіч агресору: Фото "Думская"

Навчання з цивільної оборони в Одесі: дивіться відео "ХО"

Навчання підрозділів МВС на випадок війни: що відомо

  • Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України провели масштабні навчання у Прип'яті. Вони тренувалися реагувати на виникнення кризової ситуації та вести бойові дії в місті.
  • Поліцейські, нацгвардійці, рятувальники відпрацювали ведення повітряної розвідки, роботу групи снайперів, ведення вуличного бою, знищення противника, що відступає, та штурм будівлі.
  • Крім того, учасники навчань тренувалися надавати медичну допомогу, евакуйовувати поранених та проводити зачистку населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідовувати наслідки бойових дій.
Автор: Наталія Пристанська