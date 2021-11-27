В Одесі стався нищівний шторм: зруйнувало терасу на узбережжі – промовисті кадри

Вночі проти 27 листопада в Одесі розгулялася негода. Сильний вітер наробив шкоди на узбережжі Чорного моря й зруйнував там терасу.

Це сталося на пляжі Nemo, що біля однойменного дельфінарію. Очевидці поділилися кадрами наслідків негоди. Їх показали у місцевих телеграм-каналах.

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Зруйнована тераса на пляжі

На відео, оприлюднених у мережі, видно зруйновані дошки на терасі пляжу. Їх зірвало сильними штормовим вітром. Видно, як вже вдень 27 листопада об берег все ще б'ються чималі хвилі. На терасі помітно людей. Ймовірно, вони будуть ліквідовувати наслідки нічної негоди.

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Штормовий вітер на Одещині

Негода на Одещині спричинена штормом Їлмаз, який прийшов в область напередодні, 26 листопада. Сильні пориви вітру та дощі зберігатимуться й надалі – приблизно до 30 листопада. Протягом наступних днів в Одесі прогнозують штормовий вітер. Через це хвилі на узбережжі піднімуться до 1,8 метра заввишки. Крім цього, регіон накриють дощі.

Якою буде погода у регіоні

Рятувальники попередили, що 27 листопада по всій Україні будуть сильні пориви вітру. На високогір'ї Карпат вони сягатимуть 25 – 30 метрів на секунду.

За даними Укргідрометцентру, протягом вихідних, 27 – 28 листопада, температура повітря на Одещині коливатиметься у межах +11...+13 градусів. Схожа погода утримуватиметься у регіоні й у понеділок, 29 листопада.Втім, вже в останній день місяця різко похолодає. Стовпчики термометрів показуватимуть лише +3...+5 градусів. У перший день грудня температура продовжуватиме падати, а вночі навіть вдарять морози. При цьому, опади припиняться й буде ясно.