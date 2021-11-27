Попередження про погоду опублікували на сторінці ДСНС. Там уточнили, що оголошений I рівень небезпечності, тобто жовтий.

Цікаво Якої погоди чекати у грудні: прогноз Укргідрометцентру​

Вітер розгуляється по всій Україні

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. При цьому, на високогір'ї Карпат вони будуть ще сильнішими, аж до 25 – 30 метрів на секунду.

Зверніть увагу! На Одещині з 26 листопада вирує шторм Ілмаїз. Приблизно до 30 листопада він приноситиме в місто та області сильні пориви вітру, а також дощі.

Що робити, коли сильний вітер

Сильні пориви вітру часто бувають небезпечними. Через них часто падають дерева чи гілки, рекламні конструкції й навіть можуть пошкодитися покрівлі будівель. Тому слід пам'ятати про основні правила, які допоможуть залишатися у безпеці.

Рятувальники радять щільно зачиняти усі вікна в будинку або квартирі й перебувати якнайдалі від них. Бажано не користуватися ліфтом.

З незасклених балконів та лоджій рекомендують забрати горщики, банки, ящики, пляшки тощо. Адже їх можна знести вітром на вулицю.

На вулиці варто триматися якомога далі від рекламних щитів та інших навісних конструкцій, ліній електропередачі, а також дерев.

Не варто перебувати під великими деревами, особливо – під тополями. Небезпека зростає, якщо вони – старі й трухляві. Не паркувати під ними авто.

Якщо пориви вітру надто сильні, потрібно десь перечекати стихію. Сховатися можна у найближчій будівлі. Наприклад, у магазині, ТРЦ чи під'їзді.

Якою буде погода в Україні

У суботу, 27 листопада, майже по всій Україні дощитиме. Опадів не прогнозують лише на Хмельниччині, Житомирщині та Одещині. Температура повітря коливатиметься від +4 на Волині та Луганщині до +15 в окупованому Криму. У Києві обіцяють +8...+10 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, опадів слід очікувати переважно зранку. Крім цього, у Карпатах може випасти мокрий сніг.