Одещину атакувала ворожа ракета: зруйновано приватні житлові будинки, є поранені

У п'ятницю, 12 червня, російські війська атакували Одеську область ракетою. Під прицілом опинився приватний сектор.

По це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Сумах

Які наслідки атаки на Одещину?

Внаслідок ворожої ракетної атаки на південь Одещини спалахнули три приватні житлові будинки, ще три оселі зазнали руйнувань.

За попередніми даними місцевої влади, двоє осіб постраждали – вони отримали осколкові поранення – їх госпіталізували.

На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється,

– додав Кіпер.

Ще один ракетний удар Росії по цивільній інфраструктурі пошкодив сонячні панелі на території підприємства. Внаслідок цієї атаки, на щастя, постраждалих немає. На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків.

Наслідки атаки на Одещину: дивіться фото ОВА

Де нещодавно зафіксували влучання?

Вночі 12 червня під атакою ворога опинились Суми – у місті пролунало декілька вибухів. Один БпЛА влучив у гуртожиток на рівні 6 поверху, у будинку вибило вікна.

На Полтавщині ударні безпілотники окупантів вгатили в цех одного з промислових підприємств. На місці влучання спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували надзвичайники.

Також під прицілами "Шахедів" цієї ночі опинились залізничні вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції у Сумській області. На жаль, є одна жертва – працівниця Укрзалізниці. Ще одна працівниця поста електричної централізації зазнала поранень.