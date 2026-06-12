Про наслідки розповів начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
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Які наслідки атаки на Полтавщину?
Під прицілом ворога опинився цех одного з промислових підприємств у Полтавському районі.
На місці виникла пожежа. Її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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До слова, цієї ночі російські "Шахеди" також атакували залізничні вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції у Сумській області. На жаль, є одна жертва – працівниця Укрзалізниці. Ще одна працівниця поста електричної централізації зазнала поранень.
Окрім того, вранці ворожі ударні безпілотники атакували Миколаїв. У місті пошкоджено транспортне підприємство. Також є постраждалий.