Одеське узбережжя наразі небезпечне, – Братчук

Узбережжя Одеси залишається доволі небезпечним. Тому не варто спішити із відпочинком на пляжах.

У низці місць є ворожі міни, які можуть розірватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне – не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", – наголосив Братчук.

"Виграємо війну – відпочинемо"

За його словами, велика кількість людей вже рветься на пляж. Однак проводять дуже активну роботу в інформаційному полі, аби завадити цьому.

У місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією та проводять виховну роботу.

Виграймо цю війну – тоді ходитимемо на пляж відпочивати,

– наголосив Братчук.

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