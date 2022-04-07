Одеське узбережжя наразі небезпечне, – Братчук
Узбережжя Одеси залишається доволі небезпечним. Тому не варто спішити із відпочинком на пляжах.
У низці місць є ворожі міни, які можуть розірватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Важливо Окупанти активізують повітряну розвідку на Одещині
"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне – не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", – наголосив Братчук.
"Виграємо війну – відпочинемо"
За його словами, велика кількість людей вже рветься на пляж. Однак проводять дуже активну роботу в інформаційному полі, аби завадити цьому.
У місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією та проводять виховну роботу.
Виграймо цю війну – тоді ходитимемо на пляж відпочивати,
– наголосив Братчук.
В Одеській ОВА розповіли про ситуацію в місті: дивіться відео