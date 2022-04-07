В низці місцях є міни, які можуть розірватися. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
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"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне – не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", – наголосив Братчук.
"Виграємо війну – відпочинемо"
За його словами, велика кількість людей вже рветься на пляж. Однак проводять дуже активну роботу в інформаційному полі, аби завадити цьому.
В місті працюють поліція, патрулі, які слідкують за ситуацією та проводять виховну роботу.
Виграймо цю війну – тоді ходитимемо на пляж відпочивати,
– наголосив Братчук.
В Одеській ОВА розповіли про ситуацію в місті: дивіться відео