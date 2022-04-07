В ряде мест есть мины, которые могут разорваться. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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"Пока одесское побережье достаточно опасно – не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", – подчеркнул Братчук.
"Выиграем войну – отдохнем"
По его словам, большое количество людей уже рвется на пляж. Однако проводят очень активную работу в информационном поле, чтобы помешать этому.
В городе работают полиция, патрули, которые следят за ситуацией и проводят воспитательную работу.
Будем выигрывать эту войну – тогда будем ходить на пляж отдыхать,
– подчеркнул Братчук.