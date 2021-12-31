Одеські водії утворили ялинку з автомобілів: атмосферні фото й відео

Напередодні Нового року учасники спільноти взаємодопомоги "Автомаяк" оригінально привітали одеських водіїв. Вони утворили ялинку з автомобілів.

Як розповіла у коментарі журналістці 24 каналу суперадмін "Автомаяк" Аліна Литвин, створити незвичну ялинку вирішили з нагоди новорічних свят. Таку акцію учасники спільноти влаштували вперше.

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Автоялинка в Одесі

Участь у заході взяли водії понад 30 автомобілів. Попри не надто сприятливі погодні умови, усі дуже старалися, щоб привітати водіїв Одеси.



В Одесі створили автоялинку перед Новим роком / Фото @odessa_hello

За словами суперадміна "Автомаяка", розглядали декілька локацій для проведення акції, однак керівники підприємств їм відмовили. Однак ідея дуже сподобалася директору одеського Biopark.



Ялинку з автомобілів утворили на території Biopark / Фото @odessa_hello

"Буквально за 10 хвилин ми зорганізувалися на тій локації й утворили ялинку", – зазначила Аліна Литвин.

Спільнота взаємодопомоги "Автомаяк" в Одесі існує понад 3 роки. Зараз у ній є понад 5 тисяч учасників, які щодня безоплатно допомагають одне одному при поломках і проблемах на дорогах, волонтерять.

Як створювали автоялинку в Одесі: дивіться відео

Автоялинка в Харкові

Подібний захід влаштували у Харкові наприкінці 2020 року. Тоді харківські водії встановили рекорд та запалили найбільшу автоялинку в Україні.



Водії Харкова створили автоялинку / Фото Цензор.НЕТ

До ініціативи долучилися понад тисяча водіїв. Усі вони розташували свої автомобілі за попередньо розробленою схемою. Процес та результат фільмували з повітря.