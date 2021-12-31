Як розповіла у коментарі журналістці 24 каналу суперадмін "Автомаяк" Аліна Литвин, створити незвичну ялинку вирішили з нагоди новорічних свят. Таку акцію учасники спільноти влаштували вперше.
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Автоялинка в Одесі
Участь у заході взяли водії понад 30 автомобілів. Попри не надто сприятливі погодні умови, усі дуже старалися, щоб привітати водіїв Одеси.
В Одесі створили автоялинку перед Новим роком / Фото @odessa_hello
За словами суперадміна "Автомаяка", розглядали декілька локацій для проведення акції, однак керівники підприємств їм відмовили. Однак ідея дуже сподобалася директору одеського Biopark.
Ялинку з автомобілів утворили на території Biopark / Фото @odessa_hello
"Буквально за 10 хвилин ми зорганізувалися на тій локації й утворили ялинку", – зазначила Аліна Литвин.
Як створювали автоялинку в Одесі: дивіться відео
Автоялинка в Харкові
Подібний захід влаштували у Харкові наприкінці 2020 року. Тоді харківські водії встановили рекорд та запалили найбільшу автоялинку в Україні.
Водії Харкова створили автоялинку / Фото Цензор.НЕТ
До ініціативи долучилися понад тисяча водіїв. Усі вони розташували свої автомобілі за попередньо розробленою схемою. Процес та результат фільмували з повітря.