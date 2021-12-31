Как рассказала в комментарии журналистке 24 канала суперадмин "Автомаяка" Алина Литвин, создать необычную елку решили по случаю новогодних праздников. Такую акцию участники сообщества устроили впервые.
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Автоелка в Одессе
Участие в мероприятии приняли водители более 30 автомобилей. Несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, все старались поздравить водителей Одессы.
В Одессе создали автоелку перед Новым годом / Фото @odessa_hello
По словам суперадмина "Автомаяка", рассматривали несколько локаций для проведения акции, однако руководители предприятий отказали им. Однако идея очень понравилась директору одесского Biopark.
Елку из автомобилей образовали на территории Biopark / Фото @odessa_hello
"Буквально через 10 минут мы организовались на той локации и образовали елку", – отметила Алина Литвин.
Как создавали автоелку в Одессе: смотрите видео
Автоелка в Харькове
Подобное мероприятие было организовано в Харькове в конце 2020 года. Тогда харьковские водители установили рекорд и зажгли самую большую автоелку в Украине.
Водители Харькова создали автоелку / Фото Цензор.НЕТ
К инициативе присоединились более тысячи водителей. Все они разместили свои автомобили по предварительно разработанной схеме. Процесс и результат снимали с воздуха.