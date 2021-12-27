Событие состоялось накануне, 26 декабря. По словам организаторов, особой подготовки к действу и его рекламы почти не было.

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Люди хотели повторить "чудо"

"В прошлом году мы установили рекорд Украины, создав елку из 1065 автомобилей. В 2021 году не собирались такого делать, потому что наш рекорд не побили. Однако в последние дни очень много людей писали: "Хотим елку! Хотим что-то сделать! Соберемся!" – рассказала организатор действа Ольга Букина.



Люди снова собрались, чтобы создать новогоднюю фигуру / Фото Ольги Букиной

Почему ангел

Как отметила Букина, только за 2 дня до события приняли окончательное решение собраться и создать новогоднюю фигуру. Поскольку рекорд с прошлогодней до сих пор не побили, то решили сделать что-то новое – рождественского ангела.

Для построения фигуры предварительно разработали схему, как правильно расположить машины. Подготовку водители начали с 16:00, а закончили в 21:20.



Водители Харькова создали рождественского ангела / Фото Ольги Букиной

Праздничные приготовления

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