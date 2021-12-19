Из двухколесных они выложили контуры новогоднего дерева. Это сделали так, чтобы был виден ствол и ветви, которые расходятся в стороны.

Стоит прочитать Я пытался ответить эмоциями незрячему ребенку, – щемящее интервью со Святым Николаем

"У каждого в душе – праздник"

Свое творение сняли с коптера, чтобы елку можно было лучше рассмотреть с высоты. Также дерево увешали гирляндами и различными фонариками.

Дело шло к Новому году. Я решил, почему не собраться и не сделать такое необычное событие для города и велосипедистов,

– поделился организатор акции Сергей Быков.

Он рассказал, что постоянно катается на велосипеде, не пропускает ни одного дня. Поэтому рекомендует приобщиться всех к такому занятию.

О своих эмоциях рассказала участница акции Татьяна Белан. "Предновогоднее настроение мы сами себе создаем. У каждого в душе – праздник", – отметила она.

Кстати! В 2020 году запорожские велосипедисты тоже создавали елку из своих двухколесных транспортных средств.

Велоелка в Запорожье: смотрите видео MsPatrikV

Велосообщество пропагандирует езду на велосипеде

Запорожское велосообщество в течение года организует самые разнообразные акции. Так пропагандируют езду на велосипеде. По их словам, ездить на двухколесном можно и зимой. Самое главное – соблюдать правила безопасности и тепло одеваться.

Велосипедисты присоединились к акции / Фото Александра Осадчего

Последние праздничные новости