Із двоколісних вони виклали контури новорічного дерева. Це зробили так, щоб було видно стовбур і гілки, які розходяться у сторони.

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"В кожного у душі – свято"

Своє творіння зафільмували з коптера, аби ялинку можна було краще роздивитися з висоти. Також дерево обвішали гірляндами та різними ліхтариками.

Діло йшло до Нового року. Я вирішив, чому не зібратися і не зробити таку незвичайну подію – для міста і велосипедистів,

– поділився організатор акції Сергій Биков.

Він розповів, що постійно катається на велосипеді, не пропускає жодного дня. Тому рекомендує долучитися всім до такого заняття.

Про свої емоції розповіла учасниця акції Тетяна Белан. "Передноворічний настрій ми самі собі створюємо. В кожного у душі – свято", – зауважила вона.

До речі! У 2020 році запорізькі велосипедисти теж створювали ялинку зі своїх двоколісних транспортних засобів.

Велоялинка в Запоріжжі: дивіться відео MsPatrikV

Велоспільнота пропагує їзду на велосипеді

Запорізька велоспільнота упродовж року організовує найрізноманітніші акції. Так пропагують їзду на велосипеді. За їхніми словами, їздити на двоколісному можна і взимку. Найголовніше – дотримуватися правил безпеки та тепло одягатися.

Велосипедисти долучилися до акції / Фото Олександра Осадчого

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