В Одеській маршрутці помер молодий хлопець: моторошне відео

В одеській маршрутці сталася надзвичайна ситуація. Там під час руху несподівано помер молодий пасажир і рух зупинили.

Очевидці написали, що спершу двоє молодиків спали, проте один так і не прокинувся. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах 13 січня.

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Намагався відчути дихання

Це трапилося в автобусі, що курсує за 146 маршрутом. Він їхав від центру до Червоного Хутора. На відео, яке оприлюднили, помітно 3 людей. Один із хлопців постійно нагинається до товариша та намагається зрозуміти, чи є в того дихання.

Вони були у "відрубі", один прокинувся, а другий ні. Навіть не дихав,

– написав один із пасажирів маршрутки.

Також він додав, що згодом, автобус зупинили та інших людей попросили вийти. Наразі правоохоронці ніяк не коментували цей інцидент. Журналісти 24 каналу намагалися отримати коментар у відділі комунікації поліції Одещини. Проте там сказали, що лише згодом зможуть повідомити, чи фіксували такий інцидент.

Пасажир помер в одеській маршрутці: дивіться відео

Кілька схожих подій нещодавно

10 січня на станції метро "Імені О. С. Масельського" у Харкові помер чоловік. Пасажирові раптово стало погано та його вивели на найближчій станції з вагона.

Така ж подія сталася на іншій станції метро в Харкові 9 листопада. Там стало погано 75-річному чоловікові та він просто впав.

А вранці 25 жовтня померла пасажирка київського метро. Це трапилося через різке погіршення здоров'я. Надати медичну допомогу не встигли. На фото видно, що тіло накрили просто посеред перону.

Читайте повний текст допису телеграму "Одесса Info":

Сьогодні в 146 маршрутці померла людина від передозу, про шляхи від центру до червоного хутора вони були у "відрубі", один прокинувся, а другий ні, навіть не дихав. Потім зупинили маршрутку, попросили всіх вийти. На одного наркомана менше.