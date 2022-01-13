Очевидцы написали, что сначала двое парней спали, однако один так и не проснулся. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах 13 января.

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Пытался почувствовать дыхание

Это случилось в автобусе, курсирующем по 146 маршруту. Он ехал от центра к Красному хутору. На видео, которое обнародовали, заметно 3 человек. Один из парней постоянно нагибается к товарищу и пытается понять, есть ли у того дыхание.

Они были в "отрубе", один проснулся, а второй нет. Даже не дышал,

– написал один из пассажиров маршрутки.

Также он добавил, что впоследствии, автобус остановили и других людей попросили выйти. Сейчас правоохранители никак не комментировали этот инцидент. Журналисты 24 канала пытались получить комментарий в отделе коммуникации полиции Одесской области. Однако там сказали, что лишь позже смогут сообщить, фиксировали ли такой инцидент.

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Несколько похожих событий недавно

10 января на станции метро "имени А. С. Масельского" в Харькове скончался мужчина. Пассажиру внезапно стало плохо и его вывели на ближайшей станции из вагона.

Такое же событие произошло на другой станции метро в Харькове 9 ноября. Там стало плохо 75-летнему мужчине и он просто упал.

А утром 25 октября скончалась пассажирка киевского метро. Это случилось из-за резкого ухудшения здоровья. Оказать медицинскую помощь не успели. На фото видно, что тело накрыли прямо посреди перрона.

Читайте полный текст сообщения телеграма "Одесса Info":

Сегодня в 146 маршрутке умер мужчина от передоза, на пути от центра до Красного хутора они были в "отрубе", один проснулся, а второй нет, даже не дышал. Потом остановили маршрутку, попросили всех выйти. На одного наркомана меньше.