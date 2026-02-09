Одесу атакують БпЛА, чутно вибухи та роботу ППО

Ударні дрони ворога дісталися до Одеського району вночі 9 лютого. Місцеві почули вибухи.

Про небезпеку для Одеси проінформували в МВА. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу

Повітряна атака на Одесу 9 лютого: які відомі подробиці?

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:08. За інформацією Повітряних сил, з акваторії Чорного моря до берегів Одещини наближалися російські ударні дрони.

Моніторингові спільноти вказували, що їх близько 15, а згодом додали, що в морі літають ще. Перші вибухи місцеві жителі почули приблизно о 00:30, працювала Протиповітряна оборона.

Міська військова адміністрація підтвердила, що Одеса перебуває під атакою БпЛА.

У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!

– написали там.

"Одеса та район! Перебувайте в укриттях!" – додали в ОВА.

