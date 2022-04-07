Окупанти продовжують вести повітряну розвідку об'єктів військової інфраструктури на Одещині

Ніч з 6 на 7 квітня в Одеській області пройшла спокійно. Попри це, ворог не залишає регіон у спокої, а постійно проводить повітряну розвідку над військовими об'єктами.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що вночі обстрілів регіону не було.

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Затримують тих, хто працює на ворога, – Братчук

Ворог і надалі намагається проводити розвідку наших військових об'єктів, а також критичної інфраструктури. Але Нацполіція, наші спецслужби продовжують проводити ефективну контрдиверсійну роботу і затримують тих, хто працює на ворога,

– наголосив Братчук.

Передусім правоохоронні органи виловлюють коригувальників вогню. Ще одне завдання для представників сил порядку – запобігти злочинам, а також проведенню диверсій в області.

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В ОВА нагадали, що слід бути дуже обережними на одеському узбережжю. Адже там проведено роботи з мінно-вибухової безпеки.