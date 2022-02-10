Папуга пробрався в ефір одеського каналу та став зіркою інтернету: курйозне відео

На одеському телеканалі обговорення важливих речей обернулося курйозом. Разом із експертом у кадр увійшов і папуга.

Проте це жодним чином не завадило чоловікові сказати те, що він мав. А вирізку з ефіру згодом оприлюднили в мережі.

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Сидів і спостерігав

У цей день там розмовляли про анонсовану видачу смартфонів усім пенсіонерам країни. Тому в ефір мав увімкнутися голова "Одеської спілки пенсіонерів" Констянтин Макаров.

Коли чоловіка показали, поряд був і його улюбленець виду жако. Пернатий друг просто сидів і пильно стежив за всім, що відбувається.

Папуга вийшов у ефір одеського каналу: дивіться відео

Що це за вид птахів Жако також називають "Папуга сірий". Ці птахи у природі мешкають переважно на території Західної та Центральної Африки (Ангола, Конго, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія).



Вони є вкрай популярними серед любителів домашніх тварин, бо дуже розумні. Саме такі папуги найчастіше вміють копіювати людську мову та інші звуки.



Інформація взята з Жако також називають "Папуга сірий". Ці птахи у природі мешкають переважно на території Західної та Центральної Африки (Ангола, Конго, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія).Вони є вкрай популярними серед любителів домашніх тварин, бо дуже розумні. Саме такі папуги найчастіше вміють копіювати людську мову та інші звуки.Інформація взята з Вікіпедії

Інші папуги в кадрі

Нещодавно сім'я мандрівників приїхала до парку Фьорленд у Новій Зеландії відпочити. Проте вони стали жертвами місцевого зухвалого грабіжника. До них підлетів папуга та забрав камеру GoPro. Він полетів з місця злочину й знімав себе.

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