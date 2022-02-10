Однако это никоим образом не помешало мужчине сказать то, что он хотел. А вырезку из эфира впоследствии обнародовали в сети.

Интересно Попугай почти идеально повторяет мелодию айфона: забавное видео

Сидел и наблюдал

В этот день там разговаривали об анонсированной выдаче смартфонов всем пенсионерам страны. Поэтому в эфир должен был включиться глава "Одесского Союза пенсионеров" Константин Макаров.

Когда мужчину показали, рядом был и его любимец вида жако. Пернатый друг просто сидел и пристально следил за всем происходящим.

Попугай вышел в эфир одесского канала: смотрите видео

Что это за вид птиц Жако также называют "попугай серый". Эти птицы в природе обитают преимущественно на территории Западной и Центральной Африки (Ангола, Конго, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия). Они являются крайне популярными среди любителей домашних животных, потому что очень умные. Именно такие попугаи чаще всего умеют копировать человеческую речь и другие звуки. Информация взята из Википедии

Другие попугаи в кадре

Недавно семья путешественников приехала в парк Фьордленд в Новой Зеландии отдохнуть. Однако они стали жертвами местного дерзкого грабителя. К ним подлетел попугай и забрал камеру GoPro. Он улетел с места преступления и снимал себя.

Кстати – Попугай спел песню Led Zeppelin: смотрите видео