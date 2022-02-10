Проте це жодним чином не завадило чоловікові сказати те, що він мав. А вирізку з ефіру згодом оприлюднили в мережі.
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Сидів і спостерігав
У цей день там розмовляли про анонсовану видачу смартфонів усім пенсіонерам країни. Тому в ефір мав увімкнутися голова "Одеської спілки пенсіонерів" Констянтин Макаров.
Коли чоловіка показали, поряд був і його улюбленець виду жако. Пернатий друг просто сидів і пильно стежив за всім, що відбувається.
Папуга вийшов у ефір одеського каналу: дивіться відео
Що це за вид птахівЖако також називають "Папуга сірий". Ці птахи у природі мешкають переважно на території Західної та Центральної Африки (Ангола, Конго, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія).
Вони є вкрай популярними серед любителів домашніх тварин, бо дуже розумні. Саме такі папуги найчастіше вміють копіювати людську мову та інші звуки.
Інформація взята з Вікіпедії
Інші папуги в кадрі
Нещодавно сім'я мандрівників приїхала до парку Фьорленд у Новій Зеландії відпочити. Проте вони стали жертвами місцевого зухвалого грабіжника. До них підлетів папуга та забрав камеру GoPro. Він полетів з місця злочину й знімав себе.
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