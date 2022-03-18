Пішли до пекла: в Одесі вогнем ППО знищено російські дрони-розвідники

В Одесі українській системі Протиповітряної оборони вдалося знищити ворожі російські дрони. Відомо, що ті проводили розвідку.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук іронічно підкреслив, що розвідка окупантам не вдалася. Про це він написав ввечері 18 березня.

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Ворожі дрони – в пекло

Братчук відправив збиті дрони до пекла. Також він попередив тих, хто їх запускав.

Одеса. Вогнем ППО знищено ворожі дрони. Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав,

– наголосив речник Одеської ОВА.

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