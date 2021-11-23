Кинув помирати на дорозі: затримали водія вантажівки, який жорстко збив жінку під Одесою

На Одещині ввечері 21 листопада сталася моторошна подія. Там водій вантажівки збив жінку, а потім просто покинув її помирати посеред дороги.

Згодом правоохоронці затримали цього чоловіка. Тепер йому загрожує вкрай серйозне покарання.

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Взяли кров і забрали вантажівку

Передусім у зловмисника взяли кров для аналізу. Це дасть змогу зрозуміти, чи був чоловік у стані сп'яніння. Якщо це виявиться саме так, то буде підстава перекваліфікувати порушення.

Вантажівку "Камаз", яка збила жінку, забрали на штрафмайданчик. Щодо неї також розпочали кілька експертиз. На фото помітно, що на автомобілі є вм'ятина.



Сліди вантажівки, які залишилися на дорозі / Фото Нацполіції

Як можуть покарати водія

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі. Тепер затриманому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Також у нього можуть забрати права на 3 роки.

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