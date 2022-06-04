"Премій Дарвіна на всіх не вистачить": в Одеській ОВА вкотре закликали не чіпати міни

З'являється все більше нещасних випадків через підірвання на мінах. Місцева влада Одеси неодноразово закликала людей не купатися на пляжах.

На пляжі досі ходити не треба, адже там розкидано дуже багато небезпечних предметів. Про це 24 каналу нагадав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За тиждень з'явилися 5 мін

За його словами, патрульна поліція виконує свої обов'язки на високому рівні та витягає з води небезпечні предмети. Однак часто до таких функцій долучається громадськість.

Хоча люди намагаються пройти ближче до пірсу, але є вже факти, коли громадяни пірнають в воду, попри те, що це надзвичайно небезпечно.

Просив би все-таки це не робити. Витягають "іхтіандрів" з води і здають поліції. Відповідно складають протоколи і є певні напрацювання,

– відзначив Братчук.

Він зауважив, що лише цього тижня з'явились 5 мін як на узбережжі, так і в морі. Чіпати, наближатись до них дуже небезпечно.

Не фотографуйтесь біля таблички "Міни"

Тому очільник Одеської ОВА закликав не наражати себе на небезпеку. Окрім цього, Братчук зауважив, що не варто робити фотографії в таких зонах.

"Є дурні, які намагаються зі своїми дітьми фотографуватися біля таблички з написом "Міни". Премії Дарвіна на всіх не вистачить. Прижиттєво її ніхто не отримує", – наголосив Братчук.

Він сподівається, що одесити не на власному досвіді зрозуміють, що це – небезпечно. "Говорімо про курорти вже після перемоги", – додав глава ОВА.

Премію Дарвіна присуджують людям, які загинули найбезглуздішим чином. "Нагороду" майже завжди присвоюють посмертно.

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На Херсонщині підірвалися троє людей

Стало відомо, що 3 червня в Лазурному у Херсонській області підірвалися 3 людини на мінах. Їх встановили окупанти уздовж узбережжя Чорного моря.

Місцеві мешканці, на жаль, загинули на місці.

Херсонська обласна прокуратура вже відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ опублікували важливу інформацію про те, які міни бувають та як їх відрізнити. Будьте обережними, не підходьте до невідомих предметів! Повідомте про такі знахідки рятувальників або поліцію!

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