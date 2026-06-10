"Шахед" залетів у квартиру одесита і "дивом" там не вибухнув

Росія 10 червня атакувала українські міста дронами. У багатоквартирний будинок в Приморському районі Одеси потрапив ударний безпілотник типу "Шахед", який не розірвався.

Про це повідомило головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Що сталося в Одесі?

Співробітники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області прибули на місце події. Вони виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки безпілотника "Герань-2": двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину.



Фахівці знайшли у багатоквартирному будинку бойову частину дрона / фото поліції Одеської області

Вона містила в собі 50 кілограмів вибухової речовини, що не здетонувала. Бойова частина знаходилася у вкрай небезпечному стані – була споряджена підривачем та мала механічні пошкодження.

Фахівці провели спеціальну процедуру розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Вони будуть знищені на спеціальному полігоні.

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Російські удари по Одесі

Зранку 10 червня в Одеській МВА повідомили, що в місті пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки внаслідок російської атаки. Також відомо про трьох постраждалих: жінку та двох дітей 2016 і 2017 років народження.

Також у неділю, 7 червня, ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів БпЛА спалахнула пожежа у нежитловому приміщені. На жаль, постраждав 41-річний чоловік.