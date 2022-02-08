14 дорог в Одессе, где произошло больше всего ДТП: интерактивная карта

8 февраля 2022 , 10:44
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Ежегодно на дорогах Украины происходит в среднем 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В тройку областей входит и Одесская область, которая уступает только Киеву и Киевской области.

Как рассказали журналистке 24 канала в Управлении патрульной полиции Одесской области, с января по декабрь 2021 года только в Одессе произошло 11,5 тысячи ДТП. В авариях травмировались 915 человек, еще 42 человека погибли.

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Опасные дороги в Одессе

В патрульной полиции Одесчины назвали улицы, где происходит больше всего аварий на дорогах. Обычно это ДТП с пострадавшими или погибшими.

Список опасных дорог в Одессе:

  • перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;
  • проспект Небесной Сотни, 2;
  • перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;
  • перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;
  • площадь Бориса Деревянко, 1;
  • Привокзальная площадь, 2;
  • улица Водопроводная, 1 – 5;
  • перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;
  • перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;
  • перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;
  • угол улиц Разумовская – Мясоедовская;
  • угол улиц Прохоровская – Мясоедовская, возле Прохоровского сквера;
  • угол улиц Балковской и Бабеля;
  • улица Балковская, 115.

Улицы, где следует быть осторожными водителям в Одессе: интерактивная карта

Что делать, если попали в ДТП

Если вы попали в аварию, нужно не паниковать и запомнить несколько простых действий, которые следует предпринять. В первую очередь –  выяснить, есть ли в ДТП травмированные и вызвать на место скорую помощь.

Далее позвонить в полицию и сообщить место происшествия, количество авто и пострадавших. До приезда правоохранителей передвигать транспортные средства нельзя.

За это время следует поискать свидетелей или другие доказательства. Дальше за дело возьмутся патрульные или следователи, в зависимости от того, получил ли кто-то из людей травмы. Если водители были трезвыми, застрахованные, а ущерб минимальный, есть вариант оформления европротокола.

Автор: Євгенія Пласконь