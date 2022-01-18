В аэропорту Одессы сообщили о заминировании: что там происходит

Аэропорт в Одессе "заминировали" неизвестные. Анонимы угрожали взорвать объект.

Пассажиры аэропорта сообщили о том, что их рейс задержали из-за угрозы взорвать здание. Чтобы вылететь из города, жители и гости Одессы ждали более 4 часов.

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Заминировали Одесский аэропорт

Соответствующую информацию о возможной заложенной взрывчатке и задержке рейса обнародовали в одесском телеграм-канале. Люди собрали чемоданы и ждали на взлетной полосе.

Транспортный коллапс возле Одесского аэропорта / Фото из телеграма "Одесса, как она есть"

Возле здания аэропорта в Одессе также был зафиксирован транспортный коллапс. Автомобили стояли в 4 полосы.

Смотрите видео: в Одесском аэропорту сообщили о заминировании

В аэропорту Одессы искали взрывчатку

Как сообщила в комментарии журналистке 24 канала представительница пресс-службы Международного аэропорта "Одесса", им поступило сообщение о заминировании 18 января.

На место происшествия вызвали взрывотехническую службу, стражей порядка и кинологов. Специалисты обследовали территорию, заложенную взрывчатку не нашли.

После осмотра специалистами аэропорт в Одессе продолжил работу в штатном режиме. Сейчас самолеты курсируют по расписанию.

Волна масштабных заменений в Украине

В декабре и январе по Украине прокатилась волна заминирований, о которой сообщали анонимы. Под удар "шутников" попали школы, торговые центры, аэропорты и даже главные елки в разных городах.

В частности, 15 января сообщили о заминировании аэропорта "Жуляны" в Киеве. Во время проверок, пассажиров и персонал вывели из здания, ряд рейсов во Львов и Запорожье отменили.

. За ложное сообщение о заминировании в Украине предусмотрена уголовная ответственность – от 2 до 8 лет.

В Киеве, Черкассах, Херсоне, Полтаве, Днепре и Львове "заминировали" все торговые центры в городах и школах. Аналогичный случай произошел и в Кривом Роге, однако там анонимы представились "воинами Аллаха". Имам Эдгар Девликамов назвал эти действия провокацией.

Сотрудники Службы безопасности Украины подчеркнули, что масштабные заминирования являются инструментом гибридной войны России. Они направлены на дестабилизацию ситуации в стране и распространение паники.

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