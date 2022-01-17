Об этом стало известно из отчета, который опубликовали на сайте Харьковской облгосадминистрации 17 января. Известно, что аноним заявил о заложенной взрывчатке на улице Ромашкина, 1.

Обратите внимание Это провокация, – имам о "заминировании" в Кривом Роге от имени "воинов Аллаха"

"Заминировали" аэропорт в Харькове

По указанному адресу расположен Международный аэропорт "Харьков". На место выехали правоохранители, кинологи, спасатели и взрывотехническая служба.

Инцидент произошел ориентировочно в 16 часов. Во время проверки здания никаких взрывчатых веществ или устройств не нашли.

Обратите внимание! За ложное сообщение о заминировании в Украине предусмотрена уголовная ответственность – от 2 до 8 лет заключения.

Волна заминирований в Украине

В течение декабря и января по Украине прокатилась волна масштабных минирований. Анонимы присылали в полицию электронные письма с заявлениями о заложенной взрывчатке в десятках объектов по городам.

В частности, 15 января сообщили о заминировании аэропорта "Жуляны" на Киевщине. На время, пока спецслужбы обследовали территорию, людей эвакуировали из здания, а также отменили ряд рейсов из Запорожья и во Львов.

В Кривом Роге неизвестные представились "воинами Аллаха" и заявили о минировании всех торговых центров в городе. Правоохранители и взрывотехники более суток проверяли территории, к счастью, взрывчатки нигде не нашли.

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Перед этим полиция и Служба безопасности Украины в разных городах получали письма о заминировании всех школ во Львове, Днепре и Кривом Роге. Под удар попали также торгово-развлекательные центры в Черкассах, Одессе, аэропорты Киева и даже одесская елка.

Представители СБУ убеждены, что абсолютное большинство таких сообщений поступает из России и временно оккупированных территорий Украины – это элемент гибридной войны. Таким образом в обществе пытаются создать напряжение и панику.