Про це стало відомо зі звіту, який опублікували на сайті Харківської облдержадміністрації 17 січня. Відомо, що анонім заявив про закладену вибухівку на вулиці Ромашкіна, 1.

Зверніть увагу Це провокація, – імам про "замінування" в Кривому Розі від імені "воїнів Аллаха"

"Замінували" аеропорт у Харкові

За вказаною адресою розташовується Міжнародний аеропорт "Харків". На місце виїхали правоохоронці, кінологи, рятувальники та вибухотехнічна служба.

Інцидент стався орієнтовно о 16 годині. Під час перевірки будівлі жодних вибухових речовин чи пристроїв не знайшли.

Зверніть увагу! За неправдиве повідомлення про замінування в Україні передбачена кримінальна відповідальність – від 2 до 8 років ув'язнення.

Хвиля замінувань в Україні

Упродовж грудня та січня Україною прокотилася хвиля масштабних замінувань. Аноніми надсилали у поліцію електронні листи зі заявами про закладену вибухівку в десятках об'єктів по містах.

Зокрема, 15 січня повідомили про замінування аеропорту "Жуляни" на Київщині. На час, поки спецслужби обстежували територію, людей евакуювали з будівлі, а також скасували низку рейсів із Запоріжжя та до Львова.

У Кривому Розі невідомі представилися "воїнами Аллаха" та заявили про замінування усіх торгових центрів у місті. Правоохоронці та вибухотехніки понад добу перевіряли території, на щастя, вибухівки ніде не знайшли.

До теми "Я вб'ю вас та ваших рідних": у Дніпрі повідомили про замінування шкіл

Перед цим поліція та Служба безпеки України в різних містах отримували листи про замінування всіх шкіл у Львові, Дніпрі та Кривому Розі. Під удар потрапили також торгово-розважальні центри в Черкасах, Одесі, аеропорти Києва та навіть одеська ялинка.

Представники СБУ переконані, що абсолютна більшість таких повідомлень надходить з Росії та тимчасово окупованих територій України – це елемент гібридної війни. У такий спосіб у суспільстві намагаються створити напругу й паніку.