Оккупанты цинично ударили по Одессе: пострадали люди, повреждены многие дома

Ночью 5 апреля российская армия дронами атаковала Одессу, из-за чего повреждения получили жилые дома в Хаджибейском районе города. Также ранения получили три человека.

О последствиях вражеского обстрела сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Что известно об ударе по Одессе?

По состоянию на 7:00 известно, что в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас временно отключено газоснабжение в зданиях.

Раненым в результате атаки оказывается медицинская помощь: двое из них госпитализированы, еще один будет лечиться амбулаторно.

Ликвидация последствий атаки

Лысак также добавил, что с самой ночи на месте обстрела работают более 100 коммунальщиков и спецтехника, в том числе идет работа по закрытию окон.

Также на месте развернули мобильный Пункт несокрушимости. Представители райадминистрации принимают заявления от жильцов о получении компенсации за поврежденное жилье.

Напомним, что Россия продолжает разрушать портовую инфраструктуру Одесской области. Во время одного из крайних обстрелов 2 апреля, кроме портов, повреждения получили и жилые дома в Черноморске.

