Взрывы в Одессе Оккупанты цинично вколотили по Одессе: пострадали люди, повреждены многие дома
5 апреля, 07:10
Обновлено - 07:27, 5 апреля

Оккупанты цинично ударили по Одессе: пострадали люди, повреждены многие дома

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Вражеские войска ночью ударили по Одессе дронами, повредив дома и ранив людей.
  • В результате атаки повреждено около 250 окон, 25 балконов, временно отключено газоснабжение.

Ночью 5 апреля российская армия дронами атаковала Одессу, из-за чего повреждения получили жилые дома в Хаджибейском районе города. Также ранения получили три человека.

О последствиях вражеского обстрела сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Что известно об ударе по Одессе?

По состоянию на 7:00 известно, что в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас временно отключено газоснабжение в зданиях.

Раненым в результате атаки оказывается медицинская помощь: двое из них госпитализированы, еще один будет лечиться амбулаторно.

Ликвидация последствий атаки: смотрите фото ГВА

Лысак также добавил, что с самой ночи на месте обстрела работают более 100 коммунальщиков и спецтехника, в том числе идет работа по закрытию окон. 

Также на месте развернули мобильный Пункт несокрушимости. Представители райадминистрации принимают заявления от жильцов о получении компенсации за поврежденное жилье.

 Напомним, что Россия продолжает разрушать портовую инфраструктуру Одесской области. Во время одного из крайних обстрелов 2 апреля, кроме портов, повреждения получили и жилые дома в Черноморске. 

Какие еще города были под прицелом врага в последнее время? 

  • Вечером 4 апреля российские беспилотники атаковали Харьков, ударив по Шевченковскому району. В результате обстрела повреждены окна в нескольких многоэтажках и общежитиях, а также три автомобиля. 

  • В то же время войска противника нанесли удары FPV-дронами по Никополю в Днепропетровской области. Погибли пять человек, среди 27 пострадавших – 14-летняя девушка в тяжелом состоянии. 

  • В ночь и утром 4 апреля российские дроны также атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавском районе, в частности, объекты Нафтогаза, что привело к возникновению пожаров.