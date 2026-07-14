Вражеские беспилотники нанесли удар по Одесской области: повреждено более десятка грузовиков и предприятий

14 июля Россия совершила очередную атаку на Одесскую область с помощью ударных беспилотников. В результате вражеской атаки были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о последствиях атаки?

Один из ударов пришелся на территорию предприятия, где были разрушены здания авторемонтных мастерских, хозяйственное сооружение и бензовоз.

Кроме того, повреждены 11 грузовых автомобилей и один легковой автомобиль. После атаки на объекте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Еще одно попадание зафиксировали на территории другого предприятия. Там в результате атаки загорелись резервуары с подсолнечным маслом. К ликвидации пожара привлекли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в результате российской атаки погибших и пострадавших нет. На местах ударов работают все профильные службы, которые документируют последствия обстрела и устраняют нанесенные разрушения.

Отметим, что в области по-прежнему сохраняется угроза повторных вражеских ударов.

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Какие еще города пострадали в результате вражеской атаки?

Российские войска днем 13 июля нанесли четыре удара по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Один из боеприпасов попал на территорию частного домовладения, полностью разрушив дом и вызвав пожар.

По словам начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, по состоянию на 17:52 известно о семи пострадавших, среди которых – четырехлетняя девочка.

А ночью 14 июля зафиксировали попадания по Киеву. В частности, в Голосеевском районе произошло возгорание по двум адресам. Там произошло попадание в складские помещения.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию. Загорелись автомобили.