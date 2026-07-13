Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Каковы последствия удара по Запорожью 13 июля?

Тревогу в Запорожском районе объявили в 15:01. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

Уже в 16:01 военные сообщили об УАБах в Запорожской области. Через 5 минут появилась информация о вражеских управляемых авиабомбах в направлении Запорожья, сразу после этого в городе раздались взрывы.

В Запорожье раздались взрывы,

– сообщают корреспонденты Суспильного.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара по Запорожью по состоянию на 16:17 известно об одной пострадавшей женщине.

Напомним, Россия также нанесла удар по Запорожью вечером 12 июля. Тогда загорелось одно многоэтажное здание, два человека погибли, а еще 11 получили ранения.

Спасатели ликвидировали пожар площадью 500 квадратных метров. 15-летний юноша и 41-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии в больнице.