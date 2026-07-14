Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

Один з ударів припав по території підприємства, де руйнувань зазнали будівлі авторемонтних майстерень, господарська споруда та бензовоз.

Крім цього, пошкоджено 11 вантажних автомобілів і один легковий автомобіль. Після атаки на об'єкті спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Ще одне влучання зафіксували на території іншого підприємства. Там унаслідок атаки загорілися резервуари із соняшниковою олією. До ліквідації пожежі залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає. На місцях ударів працюють усі профільні служби, які документують наслідки обстрілу та ліквідовують завдані руйнування.

Зауважимо, що в області досі зберігається загроза повторних ворожих ударів.

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Які ще міста постраждали внаслідок ворожої атаки?

Російські війська вдень 13 липня завдали чотирьох ударів по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Один із боєприпасів влучив по території приватного домоволодіння, повністю зруйнувавши будинок і спричинивши пожежу.

За словами начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, станом на 17:52 відомо про сімох постраждалих, серед яких – чотирирічна дівчинка.

А вночі 14 липня зафіксували влучання по Києву. Зокрема, у Голосіївському районі сталося займання за двома адресами. Там було влучання у складські приміщення.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію. Загорілися автівки.