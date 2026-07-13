За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті лунає тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

19:27, 13 липня

  • Суми – БпЛА в напрямку міста з півночі.

  • Миколаївщина – БпЛА в північному напрямку.

18:58, 13 липня

Реактивний БпЛА на Білярі з акваторії.

18:54, 13 липня

Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.

18:45, 13 липня

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.

18:22, 13 липня

БпЛА на Дніпро із заходу.

18:19, 13 липня

БпЛА курсом на Кам'янське.

18:14, 13 липня

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове та Божедарівку.

18:08, 13 липня

Сумщина: БпЛА курсом на Ворожбу.

17:59, 13 липня

Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля.

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