За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:27, 13 июля

  • Сумы – БПЛА в направлении города с севера.

  • Николаевская область – БПЛА в северном направлении.

18:58, 13 июля

Реактивный БПЛА на Беляры с акватории.

18:54, 13 июля

Николаевская область: БПЛА в районе Очакова.

18:45, 13 июля

Днепропетровская область: БПЛА направляется на Синельниково.

18:22, 13 июля

БПЛА на Днепр с запада.

18:19, 13 июля

БПЛА, направляется в сторону Каменского.

18:14, 13 июля

Днепропетровская область: БПЛА направляются в сторону Синельниково и Божедаровки.

18:08, 13 июля

Сумская область: БПЛА направляется к Ворожбе.

17:59, 13 июля

Сумская область: БПЛА направляется в сторону Белополья.

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