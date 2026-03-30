Еще не знает, что потерял маму и дом: раненый во время атаки на Одессу ребенок до сих пор в больнице

В ночь на 28 марта вражеские войска нанесли масштабный удар по гражданской инфраструктуре Одессы – два человека погибли, еще 16 пострадали. Среди жертв – мать второклассника, который тоже получил травмы, и до сих пор находится в больнице.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила депутат горсовета Светлана Осауленко.

Что известно о трагедии в Одессе?

Депутат отметила, что 28 марта враг нанес сильнейший удар по жилому фонду города.

По ее словам, в результате вражеской атаки погибли два человека, среди них – мать второклассника. Он остался сиротой.

В соцсетях одесситы пытались разыскать родных мальчика, и предварительно удалось установить связь с отцом, который не проживал с семьей.

Сейчас мальчик находится в больнице с травмой ноги, однако, его состояние стабильное.

Он остался без жилья и без мамы – и пока даже не знает о потере,

– добавила Осауленко.

Она отметила, что в больнице с ребенком работают психологи, а неравнодушные приносят необходимые вещи – одежду, средства гигиены и игрушки.

Важно! Той ночью в результате атаки вражеских воздушных целей на Одессу были травмированы 16 человек, повреждена гражданская инфраструктура, машины – в городе вспыхнули многочисленные пожары. Также серьезные повреждения зафиксированы в офисе медиа "Суспільне". Из-за разрушения здание не подлежит восстановлению. Досталось и роддома. На момент атаки там находилось 33 женщины и 19 новорожденных. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

