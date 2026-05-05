Россия попала в гражданское судно, которое находилось в порту Одессы
- 5 мая российские войска нанесли удар по порту Одессы, повредив гражданское судно под флагом Островов Кука.
- Экипаж не пострадал, но атака вызвала беспокойство относительно безопасности международного судоходства в регионе.
5 мая российские войска нанесли удар по порту Одессы. В результате атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Что известно о повреждении судна?
Утром 5 мая российские силы нанесли удар по одному из портов Одессы. В результате атаки было повреждено гражданское судно, которое находилось под флагом Островов Кука.
По официальным данным, экипаж судна не пострадал, однако сам факт атаки вызвал беспокойство относительно безопасности международного судоходства в регионе.
Очередной удар направлен по гражданскому судоходству. Порт работает с учетом рисков безопасности, ликвидацию последствий осуществляют профильные службы,
– говорится в сообщении.
Сейчас уточняются масштабы повреждений инфраструктуры порта и возможные последствия для логистических операций.
Какие еще города атаковала Россия 5 мая?
Вражеские войска ударили по Полтавщине ракетами и ударными беспилотниками:
Прямые попадания и падения обломков зафиксированы на двух локациях в Полтавском районе.
В результате вражеской атаки получило повреждения одно из промышленных предприятий, объект газодобычи, также пострадала железнодорожная инфраструктура. Из-за обстрела 3480 потребителей региона временно остались без газоснабжения.
Известно о четырех погибших. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, из них 23 – спасатели ГСЧС.
Россияне ночью 5 мая терроризировали ряд украинских городов. Под ударом противника оказалась и Черниговщина:
В одном из населенных пунктов Городнянской общины из-за ударов по частному сектору вспыхнул жилой дом.
При этом пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Их госпитализировали в больницу.
Также повреждено сельхозпредприятие – помещение хозяйства, легковушка и трактор.
Есть попадания по территории лесничества.
Утром 5 мая враг нанес удар по инфраструктуре Укрзализныци:
На Харьковщине БпЛА влетел и уничтожил вагон.
Еще один БпЛА оккупанты запустили по Днепропетровской области. На станции во время атаки дронов был поврежден электровоз, который находился на пути.